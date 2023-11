FC Nantes : une inquiétude et une satisfaction ont envahi le staff d’Aristouy avant l’OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Pierre Aristouy ne peut pas se contenter de ce qu’il a vu hier à La Beaujoire contre Le Havre (0-0). Les joueurs du FC Nantes ont livré une pâle copie face à une équipe qui n’a pas cadré la moindre frappe hier ! La plus mauvaise défense de Ligue 1 avant cette journée (23 buts encaissés) s’est donc un peu rassurée.

« On s’est beaucoup attaché à travailler sur ça, a expliqué Aristouy en conférence de presse. Ça passe par beaucoup de choses, par mieux contrôler le ballon, mieux jouer déjà, et puis, après, avoir des gestes et des attitudes adéquates. On n’a pas donné la possibilité au Havre de nous marquer un but donc, on va se réjouir de ce point-là. »

« Ganago s'est fait mal au genou sur le but refusé »

Par ailleurs, une anxiété a gagné le FC Nantes : l’état de santé d’Ignatius Ganago. Touché à un genou, le Camerounais a été remplacé par Adson et L’Équipe glisse que le staff va attendre avec anxiété les résultats des premiers examens, prévus aujourd’hui. « Oui, il s'est fait mal au genou sur le but refusé », a commenté inquiet Aristouy après le match.

