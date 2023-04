FC Nantes, LOSC - Mercato : Adli détourné d'un retour en L1 par un ex-coach des Girondins ?

À peine 100 minutes, c’est le temps qu’a joué Yacine Adli cette saison avec les Rossoneri. Ainsi plusieurs clubs suivent toujours l’ancien Bordelais... Dont le FC Nantes, déjà en lice pour le récupérer cet hiver et qui pourrait relancer cette piste en cas de départ de Ludovic Blas ou encore le LOSC, également sur les rangs en janvier. Mais d’autres prétendants pourraient offrir à Yacine Adli l'opportunité de rester en Série A, selon les informations de Nicolo Schira.

Ainsi, la Salernitana serait également attentif à la situation du joueur, notamment grâce à son coach qui n’est autre que… Paulo Sousa. Le vainqueur de la Ligue des Champions avec Dortmund a toujours apprécié le profil de son ancien joueur, et ne tarissait pas d’éloge à son égard il y a trois ans de cela.

