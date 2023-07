FC Nantes – Mercato : Sébastien Corchia a signé en Ligue 2 !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Pour la première fois de sa carrière, Sébastien Corchia est allé au bout de son contrat dans un club et s'est retrouvé au chômage. Une situation inédite pour l'ancien Sochalien, Lillois et Sévillan qui avait évoqué sa situation il y a quelques jours dans Presse Océan et France Bleu Loire Océan.

Un contrat en 2+1 à Amiens

Pas franchement désireux d'attendre que les clubs de Ligue 1 ou étrangers se réveillent, Sébastien Corchia s'est engagé ce samedi avec le SC Amiens.

Sébastien Corchia a signé un contrat de deux saisons avec une année en option.

🔄[𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢] SÉBASTIEN CORCHIA EST AMIÉNOIS !



Précédemment au @FCNantes, le défenseur de 32 ans s’engage avec le club pour les 2 prochaines saisons.



Bienvenue à Amiens, Sébastien !🤝

➡️https://t.co/y37iTJLm1w#FIERSDETREAMIENOIS⚪️⚫️ pic.twitter.com/aYE9HH6A1f — Amiens SC (@AmiensSC) July 1, 2023

