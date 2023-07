FC Nantes - Mercato : Aristouy pourrait perdre son chouchou et celui du RC Lens !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après avoir cassé la tirelire l’an passé avec une participation à la Ligue Europa en toile de fond, il est établi que le FC Nantes n’est plus plus prêt aux mêmes folies. Selon L’Équipe, cela explique que les négociations concernant une possible prolongation de Samuel Moutoussamy aient été mises entre parenthèses en raison des demandes du milieu de terrain, jugées excessives par le club.

Strasbourg guette Moutoussamy

Problème : cette situation a mis la puce à l’oreille de certains clubs. Foot Mercato rappelle ainsi que si le RC Lens suivait le capitaine de Pierre Aristouy avant de recruter Stijn Spierings, le RC Strasbourg est sur les rangs. De même que Cologne, le Bayer Leverkusen et Anderlecht, qui ont pris des renseignements. « Nantes, qui n’entend pas forcément se séparer de son capitaine dont la valeur oscille entre 3 et 5 M€, va devoir rapidement passer la seconde pour prolonger son international congolais sous peine de le voir partir libre dès la saison prochaine », conclut FM.

🚨EXCL : #mercato #ligue1 🟡🟢

◉ Samuel Moutoussamy 🇨🇩 n'a pas de nouvelles du FC Nantes pour une prolongation

◉ Libre au 30 juin 2024, le capitaine nantais, suivi un temps par Lens, plaît à Strasbourg, au Bayer Leverkusen, à Cologne et à Anderlechthttps://t.co/2y50SAnXrT — Sébastien Denis (@sebnonda) July 16, 2023

