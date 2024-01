FC Nantes Mercato : le RC Lens a retenté le coup pour Meupiyou !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

En ce moment, il y a beaucoup de discussions entre le FC Nantes et le RC Lens… Et pas seulement sur le dossier Massadio Haïdara (31 ans). Les Canaris cherchant à attirer leur international malien, les Sang et Or auraient relancé le dossier Bastien Meupiyou (17 ans) selon Ouest-France.

Nantes a refusé 5 M€ pour Meupiyou

Comme sur les dernières heures du Mercato d’été, le club nordiste a retenté sa chance avec l’international U17, portant cette fois-ci sa proposition aux alentours de 5 M€. Une offre une nouvelle fois repoussée par le clan Kita, lequel ne désespère pas de prolonger son jeune défenseur.

En phase de reprise après une opération au genou, Bastien Meupiyou ne serait pas très chaud à l’idée de rejoindre le club artésien cet hiver alors qu’il ne lui reste plus qu’un an et demi de contrat à Nantes.

