FC Nantes - Mercato : trois premiers clubs se placent sur Pallois

Comme nous vous l'avons relayé ce vendredi matin, le choix du FC Nantes de continuer avec Pierre Aristouy pourrait provoquer le départ de Nicolas Pallois, qui s'interrogerait sur son avenir.

Pallois vers la Ligue 2 ?

Et selon les informations de nos confrères du Quotidien du Sport, trois clubs de Ligue 2 seraient intéressés par le profil de l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat avec le FCN. Il s'agirait du Stade Malherbe de Caen, du FC Sochaux-Montbéliard et de Quevilly-Rouen-Métropole. Le premier des trois clubs cités souhaiterait que les dirigeants nantais libèrent Nicolas Pallois de sa dernière année de contrat.

⚽️ FC Nantes - Mercato : un cadre sur le départ à cause d'Aristouy ? #FCNantes https://t.co/DmJEwSyNQM — But! Nantes (@ButNantes) June 16, 2023

Pour résumer Plus en odeur de sainteté du côté du FC Nantes, Nicolas Pallois aurait la cote en Ligue 2 puisque trois clubs de l'anti-chambre de l'élite seraient intéressés par le profil de l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

