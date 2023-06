FC Nantes - Mercato : un cadre sur le départ à cause d'Aristouy ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Si l'on en croit Simon Reungoat, journaliste pour Hit-West, Nicolas Pallois (35 ans) se pose des questions avec la nomination d'Aristouy. Laissé sur le banc par l'ancien coach des U19 lors des deux derniers matchs à Lille (1-2) et contre Angers (1-0), l'ancien Bordelais s'interroge sur sa place au sein du projet, lui qui ne se voit passer sa dernière année de contrat sur le banc.

Pour services rendus et s'il souhaite partir, le FC Nantes ne devrait pas retenir son policier. Au milieu, contrairement à Pedro Chirivella (jugé intransférable) et Samuel Moutoussamy (que le club cherche à prolonger), Moussa Sissoko – qui a fait l'objet d'approches de clubs saoudiens – sera libre de s'en aller.

MERCATO @FCNantes ?



Marcus Coco, Samuel Moutoussamy et Andrei Girotto : négociations en cours pour prolonger leur contrat.



Alban Lafont, Ludovic Blas et Moses Simon vont partir cet été.



Moussa Sissoko et Andy Delort : pas retenus en cas d’offre ⬇️https://t.co/brHK4GpShK