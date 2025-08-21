ASSE : Eirik Horneland avoue son impuissance face au cas Pierre Ekwah

En conférence de presse avant le match de l’ASSE face à Boulogne, Eirik Horneland a évoqué le très complexe cas Pierre Ekwah.

Le feuilleton Pierre Ekwah continue d’agiter l’AS Saint-Étienne. Alors que le club a levé son option d’achat auprès de Sunderland pour environ 6 millions d’euros, le milieu de terrain n’a toujours pas remis les pieds dans le Forez. Une absence qui commence à peser sur le quotidien des Verts, mais aussi sur leur entraîneur, Eirik Horneland, contraint d’évoquer la situation de manière répétée en conférence de presse sans avoir la moindre certitude à donner.

Le coach stéphanois n’a d’ailleurs pas caché son désarroi lorsqu’il a été interrogé une nouvelle fois ce jeudi. « C’est la troisième fois qu’on me pose la question en trois conférences de presse mais je suis désolé, je n’ai pas de nouvelles. Je n’ai pas plus de réponse, c’est une situation difficile pour moi, peut-être que la semaine prochaine j’aurais davantage de nouvelles », a-t-il confié, pour EVECT.

Une situation très complexe

Une déclaration qui résume bien le flou total qui entoure l’avenir d’Ekwah. Utilisé à 30 reprises la saison passée, le joueur de 23 ans ne souhaite pas poursuivre sa carrière en Ligue 2 et s’entraîne actuellement à l’écart, du côté de la région parisienne. Si l’ASSE n’entend pas forcément se séparer de lui, la situation reste complexe : trouver un club capable de payer une indemnité au moins équivalente aux 6 millions déboursés par les Verts semble improbable à court terme.

Dans l’attente, Horneland doit composer sans lui, en espérant que la semaine prochaine apporte enfin un début de réponse à ce dossier qui s’éternise…