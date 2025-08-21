RC Lens Mercato : accord entre Lens et Auxerre pour Lassine Sinayoko !
PSG : les grosses révélations du président de Naples sur le transfert de Khvicha Kvaratskhelia
William Tertrin
21 août 2025

Dans un entretien pour le Corriere della Sera, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a raconté les coulisses explosives du transfert de Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG l’hiver dernier.

Le Paris Saint-Germain avait frappé un grand coup sur le marché hivernal en s’offrant Khvicha Kvaratskhelia pour 70 millions d’euros. Sept mois plus tard, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, est revenu sur ce transfert qui a profondément marqué le club italien, reconnaissant à demi-mot que le PSG avait su profiter d’une situation contractuelle explosive.

L’agent de Kvaratskhelia a menacé De Laurentiis

Dans un entretien au Corriere della Sera, le dirigeant napolitain a admis que ce départ n’avait jamais été dans ses plans. « J’ai dû vendre Kvaratskhelia parce que son agent a menacé d’invoquer l’article 17 », explique De Laurentiis, en référence à la clause FIFA permettant à un joueur de rompre unilatéralement son contrat moyennant compensation.

Champion d’Italie en 2023 grâce notamment aux exploits du Géorgien, le président de Naples avait rapidement compris qu’il tenait une pépite qu’il fallait absolument prolonger. « Après la première et formidable saison du Géorgien, on s’est immédiatement concentrés sur le renouvellement de son contrat, en améliorant son salaire avec une offre très importante, parce qu’il était évident qu’un salaire trop bas allait attirer la moitié du monde capable de lui faire un pont d’or », confie-t-il.

« Il voulait obtenir une grosse commission »

Mais malgré cet effort financier, le clan du joueur avait déjà d’autres ambitions. « Son agent, Mamuka Jugeli, avait d’autres plans pour lui-même et le joueur. Il voulait obtenir une grosse commission d’un autre club, en plus d’un salaire à deux chiffres pour Kvara », regrette De Laurentiis.

Résultat : en janvier 2025, le PSG a sauté sur l’occasion pour recruter celui qui était devenu l’un des symboles du Scudetto napolitain. Un transfert à 70 millions d’euros qui, pour Paris, s’est rapidement révélé payant, Kvaratskhelia ayant brillé dès ses premiers matchs, notamment en Ligue des champions.

