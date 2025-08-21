OL Mercato : Tyler Morton raconte les coulisses de sa signature à Lyon

Présent en conférence de presse avant le match face à Metz, Tyler Morton, nouvelle recrue de l’OL, s’est confié sur son arrivée à Lyon.

Jeudi, en conférence de presse, Tyler Morton, la nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais, est revenu sur son arrivée et son intégration au club. Le milieu anglais, qui a signé en provenance de Liverpool contre 15 millions d’euros bonus compris, a expliqué qu’il avait été séduit par l’enthousiasme des joueurs et des supporters.

« Ça a été assez facile pour moi de venir ici. Dès que le club s’est intéressé à moi, tous mes proches savaient que j’allais signer. Ce qui me motive, c’est la passion des joueurs et des supporters. C’est un club qui a faim, donc ça a été très simple pour moi. Mon intégration s’est bien passée, tout le monde est très sympa ici. »

« Des similitudes entre le jeu de l’OL et celui de Liverpool »

Morton a précisé qu’il connaissait déjà beaucoup de choses sur l’OL avant son arrivée. « Je connaissais beaucoup de choses sur l’OL, un peu moins sur la ville. Le club est vraiment impressionnant, je les ai beaucoup suivis, notamment l’année dernière. J’étais très excité de venir ici. J’ai hâte de voir comment ça va se passer au stade samedi. Je ne connais pas encore l’hymne de l’OL, mais j’ai hâte de l’entendre. »

Il a aussi raconté son échange avec Paulo Fonseca, qui lui avait envoyé une vidéo illustrant sa philosophie de jeu : « Avant de venir, Paulo Fonseca m’avait envoyé une vidéo qui illustrait sa philosophie de jeu, et ça correspondait parfaitement à mon style. Il a été fantastique avec moi, on a discuté une ou deux fois. J’ai poussé mon agent pour venir ici. Il y a des similitudes entre le jeu de l’OL et celui de Liverpool. »