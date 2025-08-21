OM : Véronique Rabiot avoue qu’elle ne voulait absolument pas de l’OM pour son fils !
RC Lens Mercato : le vrai montant du transfert d’Andy Diouf à l’Inter Milan a été révélé

William Tertrin
21 août 2025

Andy Diouf va quitter le RC Lens pour rejoindre l’Inter Milan, et le montant du transfert est plus élevé que prévu.

Le RC Lens va perdre l’un de ses cadres au milieu de terrain. En effet, un accord définitif a été scellé avec l’Inter Milan concernant Andy Diouf. Et, selon Foot Mercato, le transfert s’élève à 25 millions d’euros, MAIS sans compter d’éventuels bonus, contrairement à ce qui avait été annoncé. Restait jusqu’ici un dernier obstacle : l’aval du joueur lui-même. C’est désormais réglé, puisque Diouf a donné son feu vert au projet italien.

Visite médicale demain

Le milieu de terrain formé à Rennes, arrivé à l’été 2023 à Lens pour remplacer Seko Fofana, n’a jamais réussi à passer ce cap dans l’Artois (2 buts et 2 passes décisives en 68 matchs). Il s’apprête donc à franchir une nouvelle étape dans sa carrière, et est attendu dès demain en Italie pour passer sa visite médicale et finaliser sa signature. À Milan, il s’engagera sur la durée avec un contrat courant jusqu’en 2030.

Pour le club nordiste, cette opération représente une rentrée financière importante, tandis que l’Inter s’assure les services d’un jeune joueur prometteur, capable d’apporter de l’intensité et de la polyvalence dans l’entrejeu. Ainsi, sauf retournement de situation de dernière minute, Andy Diouf portera bien le maillot nerazzurro dès cette saison.

