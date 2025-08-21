RC Lens Mercato : Lens s’active pour un attaquant de Ligue 1, mais s’apprête à perdre Andy Diouf

En quête de renfort offensif avec un attaquant de Ligue 1, le RC Lens s’apprête en parallèle à perdre Andy Diouf.

La fin de mercato s’annonce animée pour le RC Lens. Alors que les dirigeants artésiens avancent sur plusieurs fronts, le club doit composer avec une réalité double : l’opportunité de renforcer son secteur offensif et, dans le même temps, la perte quasi actée d’un élément de son entrejeu.

En quête d’un attaquant capable d’apporter puissance et profondeur, le Racing multiplie les démarches pour attirer Lassine Sinayoko. L’international malien, auteur de 5 buts et 9 passes décisives la saison dernière avec l’AJ Auxerre, suscite également l’intérêt de l’OGC Nice, mais les hésitations niçoises pourraient profiter aux Sang et Or.

Sinayoko in, Diouf out ?

Selon L’Équipe, un rendez-vous entre Jean-Louis Leca, directeur sportif lensois, et la direction auxerroise a eu lieu ce jeudi. Une offre comprise entre 8 et 10 millions d’euros est évoquée. De quoi relancer un dossier qui semblait jusque-là favorable au Gym.

Si Lens nourrit des ambitions offensives, il doit en revanche se résoudre à voir partir Andy Diouf. Selon Sky Sport, le milieu de terrain de 22 ans va s’engager définitivement avec l’Inter Milan pour environ 25 millions d’euros. Déjà suivi par Naples, l’ancien Rennais a choisi les Nerazzurri, séduits par son profil box-to-box. La transaction vient d’être confirmée avec le « here we go » de Fabrizio Romano. L’ancien Rennais pourrait arriver vendredi à Milan pour signer un contrat jusqu’en 2030, et ne devrait donc pas être présent sur la pelouse du Havre dimanche.