Revue de presse : Zhegrova fait poireauter le LOSC, Maupay entre Lens, Nice et Rennes ? 
RC Lens : on en sait plus sur l’attaquant visé pour boucler le Mercato 

Pierre Sage (RC Lens)
Bastien Aubert
21 août 2025

Avant de tirer le rideau sur le mercato estival, le RC Lens souhaite offrir un dernier renfort à Pierre Sage : un attaquant de profondeur, capable d’apporter vitesse et percussion sur le front offensif.

🟥 Rumeur

Le mercato du RC Lens n’est pas tout à fait fini. Le club artésien a déjà bien travaillé cet été, avec plusieurs recrues qui sont venues renforcer toutes les lignes. Mais en interne, L’Équipe affirme qu’on estime qu’il manque encore une arme offensive pour diversifier le jeu et soulager les cadres. Le profil recherché ? Un joueur capable de prendre la profondeur, de percuter balle au pied et de faire mal dans les transitions rapides, marque de fabrique du Lens version Pierre Sage.

Si aucune piste n se détache pour l’instant, les dirigeants lensois activent leurs réseaux. Plusieurs pistes étrangères sont à l’étude, notamment dans des championnats réputés pour leurs attaquants explosifs (Pays-Bas, Belgique, Portugal). Le but est clair : trouver une bonne affaire dans les derniers jours du mercato, sans déséquilibrer l’enveloppe déjà entamée.

Au rayon des départs, l’opération dégraissage devrait se poursuivre avecAngelo Fulgini et Andy Diouf, si une offre supérieure à 20 M€ arrive. Il n’est pas exclu que Naples ou un club de Premier League passe à l’action. Afin d’anticiper cette probabilité, les Sang et Or ont misé gros (5 M€ + 3 M€ de bonus) sur le milieu défensif international malien Mamadou Sangaré (23 ans, 6 sélections), qui a brillé en Ligue Conférence avec le Rapid Vienne.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le mercato estival du RC Lens semble réussi et inespéré sur le papier mais un attaquant rapide ne serait en effet pas de trop pour compléter un effectif où un vrai buteur semble faire défaut à Pierre Sage. »

