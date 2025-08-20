RC Lens Mercato : les Sang et Or annoncent leur nouvelle recrue (officiel)

Le RC Lens vient d’officialiser une nouvelle recrue estivale, avec l’arrivée de Mamadou Sangaré.

Le RC Lens vient d’officialiser la signature de Mamadou Sangaré, milieu défensif malien de 23 ans, pour les cinq prochaines saisons. Révélé la saison dernière avec le Rapid Vienne en Autriche, où il s’est imposé comme un récupérateur infatigable et un meneur de jeu capable de casser les lignes, Sangaré apportera sa percussion à l’entrejeu lensois, portant le numéro 8.

Formé au Mali (Yeelen Olympique) et passé par la galaxie Red Bull, le gaucher a notamment évolué au Grazer AK, en prêt en Belgique au SV Zulte-Waregem, puis au TSV Hartberg avant de s’illustrer à Vienne en championnat et en compétitions européennes. International malien, il compte six sélections et a brillé avec les U23 lors de la CAN, qualifiant le Mali pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Lens récupère ici un milieu polyvalent, solide techniquement et reconnu pour son intensité et son sens du jeu, renforçant ainsi l’entrejeu Sang et Or. Pour rappel, le transfert s’élève à 5 M€ de part fixe et 3M€ de bonus, dont 1M€ facilement atteignable.

La réaction de Jean-Louis Leca, Directeur sportif

« L’arrivée de Mamadou est une vraie satisfaction. Son profil complet et sa personnalité en adéquation avec notre projet nous ont convaincus. Grâce à son volume de jeu et sa capacité de projection, Mamadou est un milieu influent aussi bien défensivement qu’offensivement. Il s’est distingué la saison dernière en étant le meilleur récupérateur du championnat autrichien et de la Conference League. Il possède aussi des qualités athlétiques et techniques très intéressantes, tout en ayant encore un potentiel important. Il trouvera à Lens un environnement idéal pour continuer à grandir. Comme d’autres milieux maliens passés par le club, il saura se nourrir de l’intensité de Bollaert pour performer », a-t-il déclaré, pour le site officiel du RCL.