Revue de presse : le RC Lens a ferré une nouvelle recrue ! 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : visite médicale réussie pour Sangaré

Le milieu malien Mamadou Sangaré a réussi sa visite médicale à Lens ce mardi et s’est engagé jusqu’en 2030 avec le club artésien. Selon L’Équipe, le transfert s’élève à 5 M€ de part fixe et 3M€ de bonus, dont 1M€ facilement atteignable. Auteur de trois buts et trois passes décisives en 44 matches la saison dernière avec le Rapid Vienne, il avait notamment aidé son équipe à atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Sangaré arrive à Lens pour franchir un cap et stabiliser l’entrejeu, qui a perdu Neil El Aynaoui, vendu à l’AS Rome, et qui pourrait aussi voir partir Andy Diouf.

Stade Rennais : Lepaul et un autre attaquant visés !

En quête de deux éléments offensifs dont un attaquant axial, le Stade Rennais explore toujours plusieurs pistes, en particulier celles menant à l’international danois du Sporting Portugal, Conrad Harder, à l’Angevin Estéban Lepaul mais aussi à l’international néerlandais de l’Ajax Amsterdam Brian Brobbey.

Selon L’Équipe, le club breton avait aussi songé à un retour en prêt de Martin Terrier mais l’intérêt en est resté à la prise d’informations, et le club breton en serait aussi à ce stade à propos de l’attaquant du FC Nantes Matthis Abline (22 ans, 2028), sachant le tarif demandé par le FCN (40 M€ d’euros) dissuasif.

Concernant Lepaul, une première offre de Rennes de l’ordre de 10 M€ en début de semaine passée avait été retoquée par Angers, qui en attendrait 25 M€. Mais ce dossier a connu une progression hier puisque les échanges entre les directions des deux clubs ont repris.

Il reste aussi à Rennes quelques éléments sur la ligne de départ, comme Glen Kamara, Ibrahim Salah, Hans Hateboer ou encore Jordan James. Un prêt avec option d’achat à Parme est à l’étude depuis une bonne semaine, mais deux clubs de Championship sont également entrés dans les discussions pour celui qui était arrivé de Birmingham voilà un an, contre environ 5 M€. Barré par Lilian Brassier, le défenseur axial sénégalais Mikayil Faye a aussi quelques touches (Italie, Angleterre).

RC Strasbourg : Doukouré jusqu’en 2028 !

Selon Samir Djabali, va Ismaël Doukoure rester au RC Strasbourg et même prolonger son contrat jusqu’en 2028. Liam Rosenior l’apprécie énormément et a beaucoup œuvré pour que le défenseur continue son aventure en Ligue 1 malgré des intérêts de Bundesliga ou de Premier League. Par ailleurs, le RCSA serait très intéressé par Julio Enciso, ailier de Brighton. Le joueur était déjà suivi l’hiver dernier, actuellement, il ne lui reste qu’un an de contrat.

AS Monaco : Zakaria ne partira pas

L’AS Monaco fait savoir « qu’il n’y aura pas de départ » de Denis Zakaria en ce mois d’août. Le capitaine monégasque était un temps annoncé à Al-Ahli. En plus d’Eliesse Ben Seghir, Sky Sports annonce toutefois que le Borussia Dortmund se serait également intéressé à Maghnes Akliouche. Pour l’heure, les deux jeunes formés à l’AS Monaco auraient été jugés trop coûteux par le club allemand.

LOSC : le feuilleton Igamane continue !

Selon Tiki Taka, le LOSC propose un prêt avec OA pour Igamane, immédiatement refusé par les Rangers ! Alors qu’on sait que Lille fait de l’attaquant marocain sa priorité en cette fin de mercato, un accord est loin d’être trouvé tant les positions sont éloignées. Les Rangers attendent un transfert sec à plus de 20 millions d’euros, quand les Dogues ne proposent, pour le moment, qu’un prêt avec OA en dessous des 20 M€.

Paris FC : c’est officiel pour Trapp !

C’est fait, le Paris FC a officialisé la venue de Kevin Trapp dans son effectif. Le club parisien s’offre un gardien fiable capable de concurrencer le prometteur Obed Nkambadio. Le gardien allemand, âgé désormais de 35 ans, vient de signer un contrat de trois ans.

Montpellier HSC : Chotard vers Brest ?

Joris Chotard se dirige vers un départ de Montpellier et pourrait rebondir du côté de Brest. Sauf si Laurent Nicollin se montre trop gourmand. À quoi joue Laurent Nicollin (il s’occupe des sorties) ?? Après avoir demandé 3M€ pour Joris Chotard, voilà qu’il demande maintenant 4,5M€ fixe + 1,4M€ de bonus, explique Mohamed Toubache-Ter. Fin de semaine dernière, Brest a proposé 2M€ arrivant à 2,6€ bonus compris. Les negos se poursuivent. »

Toulouse FC : Sierro en Arabie Saoudite (officiel)

Sur le départ de Toulouse depuis plusieurs semaines, le milieu suisse Vincent Sierro (29 ans) s’est officiellement engagé avec Al-Shabab, dans le Championnat saoudien. Comme attendu, il s’est engagé pour deux saisons avec son nouveau club, basé à Riyad, et contre environ 3 millions d’euros.