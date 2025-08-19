RC Lens : Thomasson fait l’éloge de ses jeunes coéquipiers
RC Lens : Thomasson fait l’éloge de ses jeunes coéquipiers

Adrien Thomasson en action lors de RC Lens-OL.
Raphaël Nouet
19 août 2025

Le milieu de terrain du RC Lens a été sacrément rajeuni cet été par la direction. Mais Adrien Thomasson, unique survivant des saisons passées, explique que la mentalité de ses nouveaux partenaires est très bonne.

Entre les départs de Neil El Aynaoui et Nampalys Mendy plus celui à venir d’Andy Diouf, le milieu de terrain du RC Lens a encore beaucoup changé cet été. Adrien Thomasson est l’unique survivant et il doit s’adapter à de jeunes coéquipiers comme Fodé Sylla et Andrija Bulatovic, plus Hamzat Ojediran, qui était déjà la saison passée mais a peu joué. Au site Lensois.com, l’ancien d’Evian TG a expliqué que ses nouveaux partenaires étaient certes jeunes mais qu’ils étaient à l’écoute des conseils et avaient une bonne mentalité.

« C’est un plaisir de travailler avec eux »

« J’essaye d’avoir des petites discussions avec les jeunes joueurs de temps en temps. Je pars du principe que ce n’est pas forcément que moi envers eux, et qu’eux aussi peuvent m’apporter des choses. Par exemple, quand j’ai discuté avec Fodé (Sylla) au début de saison, j’ai appris des choses sur le championnat suisse, sur sa saison. Je pense qu’on peut s’entraider. Mais la vérité, c’est que depuis que je suis ici, je trouve qu’on a vraiment un groupe qui travaille bien, avec des jeunes à l’écoute. Et je voudrais les mettre en valeur, parce que ce n’est jamais trop évident avec les nouvelles générations, avec tout ce qui se passe avec leur entourage, avec les réseaux sociaux. Et nous, on a la chance d’avoir des jeunes qui ont des belles valeurs, qui sont à l’écoute des joueurs forcément un peu plus expérimentés. Et c’est un plaisir de travailler avec eux. »

Une très bonne nouvelle pour le Racing, encore en reconstruction, mais qui a montré de très belles choses lors de la 1ère journée, malgré la défaite à Bollaert contre l’OL (0-1).

