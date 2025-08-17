LOSC : Lille cale à Brest dans un match renversant, marqué par le premier but de Giroud
RC Lens : Malang Sarr répond aux critiques et explique sa montée en puissance

RC Lens : Malang Sarr répond aux critiques et explique sa montée en puissance
William Tertrin
17 août 2025

Après la défaite du RC Lens contre l’OL, Malang Sarr est revenu sur son match XXL.

Samedi, face à l’OL, Malang Sarr a une nouvelle fois brillé par sa prestation individuelle, mais le défenseur lensois n’a pas pu éviter la défaite de son équipe (0-1). Après le match, l’ancien de Chelsea a évoqué sa nette progression, tout en relativisant les critiques de la saison précédente.

« Le staff me donne beaucoup de confiance »

« Je ne pense pas avoir été tant critiqué que ça la saison passée. Je sortais d’une période difficile, en ne jouant pas pendant un an et demi. Ce n’était pas facile. Ça a été un process pour moi. Mais c’était absolument normal car ça arrive à tous les joueurs qui n’ont pas joué depuis un moment. Je commence à vraiment me sentir bien. Le staff me donne beaucoup de confiance aussi. C’est à moi de la rendre quand je suis sur le terrain. Mais c’est clair que ça fait plaisir d’avoir ce soutien. C’est une reconnaissance sur le plan personnel », a déclaré Sarr, dans des propos rapportés par La Voix du Nord.

Avec ce match taille patron, Malang Sarr pourrait bien bousculer la hiérarchie, surtout avec la prestation assez décevante de Samson Baidoo. Réponse dimanche prochain, sur la pelouse du Havre.

