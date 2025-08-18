LOSC Mercato : les Dogues passent à l’attaque pour une promesse nippone
Laurent Hess
18 août 2025
Le LOSC cible un jeune défenseur japonais…
Malgré l’arrivée de Romain Perraud, le LOSC est assez dégarni au poste de latéral après les départs de Bakker, Gudmundsson et Ismaily. Une situation à laquelle le club nordiste entend remédier d’ici la fin du Mercato.
Kosugi (Djurgardens) est ciblé
Selon Foot Mercato, le LOSC a tenté d’enrôler le Grec Kóstas Tsimíkas, le latéral gauche de Liverpool (29 ans), mais leur nouvelle cible est japonaise. Il s’agit de Keita Kosugi (19 ans), qui a brillé la saison dernière avec le club suédois de Djurgårdens, inscrivant 4 buts et délivrant 3 passes décisives. « Son style de jeu a convaincu le LOSC de passer à l’action. Selon nos informations, les discussions vont démarrer », annonce le média. A suivre…