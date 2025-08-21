RC Lens Mercato : accord entre Lens et Auxerre pour Lassine Sinayoko !

Le RC Lens s’est entendu avec l’AJ Auxerre pour le transfert de Lassine Sinayoko.

Le RC Lens s’active sérieusement pour renforcer son secteur offensif. Le club artésien, qui cherche depuis plusieurs semaines un profil capable d’apporter percussion et efficacité dans le dernier tiers, a avancé ses pions sur l’attaquant auxerrois Lassine Sinayoko. Selon RMC Sport, les Sang et Or ont trouvé un terrain d’entente avec l’AJ Auxerre pour un transfert estimé à 6,5 millions d’euros + 1,5 de bonus, ajoute Foot Mercato.

Un contrat de quatre ans pour Sinayoko

L’international malien, qui devait encore un an de contrat à l’AJA, a lui aussi validé le projet lensois pour un contrat de quatre ans. Si certains détails restent encore à régler dans les négociations, l’optimisme règne dans les deux camps. La direction lensoise espère rapidement conclure cette opération afin d’offrir à Pierre Sage une nouvelle arme offensive.

Pour le RC Lens, l’arrivée de Sinayoko signifie la fin de la longue quête d’un attaquant, à moins qu’un offensif supplémentaire ne débarque, surtout si Fulgini, Agbonifo, ou encore Guilavogui quittent le club avant la fin du mercato.

À 25 ans, l’attaquant polyvalent sort d’une saison à 5 buts et 9 passes décisives (dont 3 lors du match contre Lens à Bollaert) avec Auxerre. Lors de la J1 contre Lorient la semaine dernière, il avait également inscrit un très joli but.