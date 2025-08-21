OM : Véronique Rabiot détruit Pablo Longoria et Medhi Benatia et évoque l’avenir de son fils

Dans un entretien pour RTL, Véronique Rabiot a complètement dézingué l’OM et ses dirigeants, Pablo Longoria et Medhi Benatia. Elle a également évoqué l’avenir de son fils, placé sur la liste des transferts.

Après les prises de parole de Pablo Longoria et Medhi Benatia sur l’incident entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes, c’est Véronique Rabiot qui a finalement rompu le silence sur RTL. La mère et représentante du milieu de terrain de 30 ans a contesté la version du club et a accusé l’OM de chercher à tirer profit financièrement de la situation.

Elle a d’abord relativisé l’altercation : « S’il y avait eu violence extrêmement on aurait pu le mettre à pied directement. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé ». Concernant la demande du club que son fils présente des excuses, elle a rétorqué : « Présenter ses excuses à Rowe ? À l’ensemble du club ? Pourquoi ? vous pensez que ces gens sont sérieux ? Le président, on l’a entendu crier « corrupcion ! corrupcion » la saison dernière. Benatia a eu maille à partir avec les arbitres et a été suspendu. Ce n’est pas sans raison que c’est sorti du vestiaire. »

« Longoria et Benatia ont un costume trop grand pour eux »

Elle suggère ainsi que l’OM utilise l’incident pour justifier un départ : « Oui, c’est très clair, il n’y a pas besoin d’avoir fait HEC pour comprendre. Comme je dis toujours, dans le monde du foot, tout le monde ment et tout le monde sait que tout le monde ment. Je le dis, oui ils mentent, bien sûr qu’ils mentent. La finalité dans le monde du football, c’est toujours une question d’argent. Quand vous ne savez pas ce qu’il se passe, c’est qu’il y a une question d’argent en jeu », ajoutant : « Oui, quoi d’autre ? Pourquoi mentir ? Pourquoi dire qu’Adrien n’est pas impliqué ? Tout le monde sait qu’on peut reprocher beaucoup de choses à Adrien, mais certainement pas sa motivation, sa passion, sa implication. Après, on nous parle d’amende, de retard… C’est pathétique. »

Véronique Rabiot a ensuite tourné ses critiques vers Longoria et Benatia : « Vous plaisantez j’espère ? Vous croyez qu’on peut traiter les gens de cette manière ? J’ai mal pour Adrien, avec tout ce qu’il a fait pour venir à Marseille et qu’on le traite de cette manière. Il n’est pas en colère, pas triste. Je pense qu’il est très déçu, celui qui a été trahi c’est Adrien. (…) Le président (Longoria) et le directeur du football (Benatia) ont un costume trop grand pour eux. Ce n’est pas qu’ils m’ont déçu. Pour être déçu, il faut que j’aime les gens. Ils ne sont pas à leur place, ils n’ont pas le profil du poste. Ils sont dévorés par leur orgueil et leur égo surdimensionné. Ils sont incapables de contrôler leurs émotions, on l’a vu. Je n’invente rien. »

« Je croyais qu’on avait vécu le pire avec le PSG, je me suis trompée »

Sur l’avenir de son fils, elle a indiqué : « Je ne sais pas quoi vous dire, je ne m’attendais pas du tout à une situation pareille. Je croyais qu’on avait vécu le pire avec le PSG, je me suis trompée. S’il ne joue pas ça serait une catastrophe, c’est une situation qu’on a déjà connu et qu’on ne veut pas revivre. Il y a des clubs qui sont venus vers nous, avec la saison qu’il a faite, il intéresse évidemment des clubs ».

Enfin, elle a adressé un message aux supporters : « Je suis navré pour eux, je regrette cette situation, j’ai bien vu la saison dernière à quel point ils ont apprécié la présence d’Adrien à l’ombre. Ce qui n’était jamais arrivé ailleurs. Je comprends qu’ils soient déçus et qu’ils ne comprennent pas. La vérité est ailleurs. Prendre une décision comme ça est lunaire. C’est mettre l’équipe en difficulté. Le président et le directeur du football ont un costume trop grand pour eux. Ils sont dévorés par leur orgueil et leur égo et ils ne sont pas capables de contrôler leurs émotions. »