OM : Véronique Rabiot contre-attaque et répond à Pablo Longoria sur la bagarre avec Rowe

Après avoir réagi au sujet de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Pablo Longoria a vu la mère du milieu de terrain, Véronique Rabiot, lui répondre.

Adrien Rabiot se retrouve au cœur d’une grosse controverse à l’Olympique de Marseille, et il n’a désormais plus d’avenir au club. Selon RTL, la mère et agente du milieu de terrain, Véronique Rabiot, est sortie du silence pour répondre aux accusations rapportées par le président Pablo Longoria concernant une supposée altercation d’une « violence inouïe » dans les vestiaires.

« Violence inouïe, je n’y crois pas »

Cette mise en cause intervient à moins de deux semaines de la clôture du mercato estival. L’OM a en effet inscrit Rabiot et l’Anglais Jonathan Rowe sur sa liste des transferts, suite à un épisode survenu après la défaite 1-0 contre le Stade Rennais, le vendredi 15 août. Les deux joueurs avaient été écartés du groupe après cette confrontation dans les vestiaires.

Dans son entretien, Véronique Rabiot relativise l’ampleur de l’incident et conteste le qualificatif employé par le président. Elle déclare : « Qu’est-ce que ça veut dire, ‘violence inouïe’ ? Personne n’a été blessé, personne n’est allé à l’hôpital, il n’y a pas eu de nez cassé, pas de lèvres fendues. Pas de point de suture, pas de jour d’ITT, donc je ne comprends pas bien. ‘Violence inouïe’, je n’y crois pas. »

Véronique Rabiot ne comprend pas

Si elle ne nie pas qu’il y ait eu une altercation, elle s’étonne de l’exagération des faits. « L’altercation ? Je ne la conteste pas, et Adrien non plus. Je vais lui laisser la possibilité de raconter lui-même. Ce qui m’étonne, c’est qu’on sait que dans le vestiaire, il y avait le coach et Monsieur Benatia (directeur du football de l’OM). Comment on peut imaginer qu’il y ait une altercation d’une violence inouïe et que personne n’intervienne ? Je n’y crois pas, et personne n’y croit de toute façon », ajoute-t-elle.

Ainsi, malgré l’éloignement du joueur du groupe et sa mise sur le marché des transferts, sa mère et agente semble vouloir rétablir une image plus mesurée des événements, laissant entendre que les accusations relayées dans la presse pourraient être amplifiées…