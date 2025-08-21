PSG Mercato : un titi parisien signe son premier contrat professionnel (officiel)

Le PSG vient d’officialiser la signature du premier contrat professionnel de Noham Kamara, défenseur central de 18 ans qui a disputé 2 matchs en Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce jeudi la signature du premier contrat professionnel de Noham Kamara (18 ans), jeune défenseur formé au club et désormais lié jusqu’en 2028. Passé par le CS Meaux puis l’US Torcy, Kamara a rejoint Paris en 2024 et s’est rapidement imposé avec les U19, avec lesquels il a remporté le titre de Champion de France.

Repéré par Luis Enrique, il a effectué ses débuts en Ligue 1 en avril dernier face à Strasbourg, avant de participer au sacre en championnat avec l’équipe première. Polyvalent et prometteur, il a également pris part à la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis puis à la victoire en Super Coupe de l’UEFA face à Tottenham cet été.

La réaction de Noham Kamara

« C’est une immense fierté de signer mon premier contrat professionnel, surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde. Je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, le directeur sportif Luis Campos, le coach Luis Enrique, ainsi que l’ensemble du staff et de mes coéquipiers pour la confiance qu’ils m’accordent au quotidien. J’ai aussi une grosse pensée pour mes parents. J’ai hâte de jouer au Parc des Princes, devant nos supporters. »