FC Barcelone : le match contre Villarreal à Miami bloqué par le syndicat des joueurs

Délocalisé à Miami, le match de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone a suscité une vive réaction de l’Association des footballeurs espagnols.

La Liga souhaite organiser, pour la première fois, un match du championnat espagnol hors du pays : Villarreal – FC Barcelone, prévu le 21 décembre, pourrait se jouer à Miami. Mais cette idée divise profondément.

L’Association des footballeurs espagnols (AFE), réunissant les capitaines des clubs, a rejeté le projet, dénonçant un manque de concertation et l’impact pour les joueurs, contraints à un déplacement international sans discussion préalable. L’AFE insiste sur la nécessité de “respect et transparence” et appelle les instances à prendre davantage en compte la voix des principaux acteurs.

De leur côté, certains joueurs comme le gardien Unai Simón et des associations de supporters se disent opposés à ce qu’ils considèrent comme un manque de respect envers les fans. Le projet reste suspendu à l’avis de la FIFA et de l’UEFA, tandis que la contestation s’organise, y compris sur le plan juridique.

Le communiqué complet de l’AFE

L’Association des Footballeurs Espagnols (AFE) et l’ensemble des capitaines de Première Division se sont réunis ce jeudi après-midi afin d’évaluer la demande que, selon l’annonce faite par la RFEF le 11 août dernier, celle-ci entend présenter à l’UEFA et à la FIFA pour organiser, en dehors du territoire national, un match de Liga au cours de cette saison.

L’AFE avait demandé à la Liga un rapport descriptif avec tous les détails afin de pouvoir informer les joueurs et recueillir leur avis. Dans sa réponse, l’instance patronale a rejeté toute responsabilité concernant la préparation du projet et s’est engagée uniquement à communiquer l’avancée des démarches liées aux autorisations.

Face à cette situation, nous considérons que l’absence de dialogue et d’information à destination des joueurs, ainsi que le lancement d’une procédure initiée par la Liga et approuvée par le Conseil d’administration de la RFEF sans aucune transparence, constituent un manque de respect envers les footballeurs. Cette décision entraîne en effet des changements sur le plan sportif et impose aux joueurs des déplacements à l’étranger dans le cadre d’une compétition domestique.

« Nous sommes unis. Nous voulons du respect et de la transparence. » Par ce message ferme, l’AFE exige des institutions espagnoles concernées qu’elles fournissent toutes les informations sur un projet qui bouleverserait la compétition et qui doit impérativement faire l’objet d’un dialogue, d’une négociation et d’un accord préalable avec tous les acteurs du football, et surtout avec « les principaux concernés, c’est-à-dire nous ».