Wanda Nara électrise Hollywood avec son look très sexy (PHOTOS)

Wanda Nara a récemment captivé l’attention en partageant des photos à Hollywood. Accompagnée de son ami et styliste Kenny Palacios, elle a posé devant le célèbre panneau « Hollywood » avec un style urbain et décontracté, tout en conservant une touche de sophistication.

Pour cette occasion, Wanda a opté pour une tenue sporty chic : un top de sport blanc à bretelles fines, un pantalon noir de coupe droite, une veste bomber Louis Vuitton ornée de patches colorés, et sa célèbre pochette Chanel en denim bleu ciel, dont le prix varie entre 5 000 et 10 000 dollars. Sans compter ses petites tenues très échancrées ou des maillots de bain qui ne mentent pas sur ses formes très généreuses.

Un séjour à Los Angeles

Actuellement à Los Angeles pour la deuxième saison de « Love is Blind Argentina », Wanda Nara profite de son temps libre pour explorer la ville et partager ses moments avec ses millions de followers sur Instagram.