RC Lens Mercato : accord entre Lens et Auxerre pour Lassine Sinayoko !
PSG Mercato : Arnau Tenas pourrait s’offrir un très joli rebond

PSG Mercato : Arnau Tenas pourrait s&rsquo;offrir un très joli rebond
William Tertrin
21 août 2025

Sous contrat jusqu’en 2026 au PSG, Arnau Tenas est poussé vers la sortie. Le gardien espagnol pourrait rebondir en Liga, du côté de Villarreal, 5e du dernier championnat espagnol.

Arnau Tenas, gardien du PSG, pourrait quitter la capitale pour rejoindre le Villarreal et y obtenir le temps de jeu dont il a été privé en France. Arrivé au club parisien il y a deux ans en provenance du FC Barcelone, Tenas n’a disputé que sept rencontres, malgré un parcours prometteur en sélection espagnole, avec un titre de champion olympique et des apparitions en équipe U21.

Tenas comme solution idéale pour Villarreal

Au PSG, la concurrence est trop forte, encore plus cet été avec les arrivées récentes de Lucas Chevalier et Renato Marin, et les occasions trop rares pour qu’il puisse réellement s’affirmer. Cette situation a poussé le gardien à envisager un départ afin de poursuivre sa progression.

Selon Sport, Villarreal, déjà très actif sur le mercato et désireux de renforcer sa cage, a rapidement identifié Tenas comme la solution idéale. Son arrivée pourrait provoquer le départ de l’un des deux gardiens actuellement présents dans l’effectif, Diego Conde ou Luiz Junior, tandis que le club espagnol, qui disputera la Ligue des Champions, finalise encore les modalités exactes du transfert.

