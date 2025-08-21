OM : Véronique Rabiot détruit Pablo Longoria et Medhi Benatia et évoque l’avenir de son fils
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Les infos du jour : la mère d’Adrien Rabiot répond à Pablo Longoria (OM), Luis Enrique s’exprime sur Gianluigi Donnarumma (PSG), le mercato du RC Lens s’agite

Les infos du jour : la mère d&rsquo;Adrien Rabiot répond à Pablo Longoria (OM), Luis Enrique s&rsquo;exprime sur Gianluigi Donnarumma (PSG), le mercato du RC Lens s&rsquo;agite
William Tertrin
21 août 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 21 août.

Les infos principales

Après avoir réagi au sujet de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Pablo Longoria a vu la mère du milieu de terrain, Véronique Rabiot, lui répondre.

OM : Véronique Rabiot contre-attaque et répond à Pablo Longoria sur la bagarre avec Rowe

Luis Enrique était présent en conférence de presse au PSG à la veille de la réception du SCO d’Angers pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 (20h45).

PSG : Luis Enrique, un clin d’œil à Donnarumma et une annonce sur la fin du Mercato !

En quête de renfort offensif avec un attaquant de Ligue 1, le RC Lens s’apprête en parallèle à perdre Andy Diouf.

RC Lens Mercato : Lens s’active pour un attaquant de Ligue 1, mais s’apprête à perdre Andy Diouf

RC Lens Mercato : le montant de l’offre pour Lassine Sinayoko est connu

Mais aussi…

PSG

PSG Mercato : le dossier Akliouche définitivement scellé

PSG Mercato : une nouvelle porte de sortie pour un indésirable de Luis Enrique

PSG Mercato : le Qatar prépare une dernière ligne droite inattendue cet été ! 

OM

OM : encore une altercation à Marseille ! 

OM Mercato : Benatia relance El Khannouss et une option séduisante pour remplacer Rabiot ! 

OM Mercato : coups d’accélérateur pour l’avenir de Rowe et Rabiot ! 

OM Mercato : deux vedettes attendues pour faire oublier le fiasco Rabiot ?

OM : la date du retour de Facundo Medina a été fixée

OM : nouveau gros coup dur à Marseille, et ça concerne Amine Gouiri

OM Mercato : Jonathan Rowe en route pour son futur club !

ASSE

ASSE : Gautier Larsonneur a enflammé le vestiaire avant Rodez

ASSE : première mauvaise nouvelle avant Boulogne

ASSE : les Verts retrouveront leur atout numéro un à Boulogne

ASSE : avant Boulogne, Horneland annonce une pluie de bonnes nouvelles 

ASSE Mercato : dernier rebondissement en vue pour Stassin et Davitashvili ? 

ASSE Mercato : Eirik Horneland commente l’avenir de Benjamin Bouchouari

OL

OL Mercato : un transfert en urgence pour Malick Fofana ! 

OL – FC Metz : Fonseca a un doute sur Tolisso et désigne son gardien titulaire 

FC Nantes

FC Nantes Mercato : énorme retournement de situation pour l’avenir d’Abline ! 

FC Nantes Mercato : Castro vise 3 recrues et prépare une surprise pour boucler l’été

FC Nantes Mercato : le coup bas de Castro à Centonze 

ASSEFC NantesLigue 1Ligue 2OLOMPSGRC Lens
#infos du jour

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet