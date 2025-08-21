Les infos du jour : la mère d’Adrien Rabiot répond à Pablo Longoria (OM), Luis Enrique s’exprime sur Gianluigi Donnarumma (PSG), le mercato du RC Lens s’agite

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 21 août.

Les infos principales

Après avoir réagi au sujet de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Pablo Longoria a vu la mère du milieu de terrain, Véronique Rabiot, lui répondre.

OM : Véronique Rabiot contre-attaque et répond à Pablo Longoria sur la bagarre avec Rowe

Luis Enrique était présent en conférence de presse au PSG à la veille de la réception du SCO d’Angers pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 (20h45).

PSG : Luis Enrique, un clin d’œil à Donnarumma et une annonce sur la fin du Mercato !

En quête de renfort offensif avec un attaquant de Ligue 1, le RC Lens s’apprête en parallèle à perdre Andy Diouf.

RC Lens Mercato : Lens s’active pour un attaquant de Ligue 1, mais s’apprête à perdre Andy Diouf

RC Lens Mercato : le montant de l’offre pour Lassine Sinayoko est connu

Mais aussi…

PSG

PSG Mercato : le dossier Akliouche définitivement scellé

PSG Mercato : une nouvelle porte de sortie pour un indésirable de Luis Enrique

PSG Mercato : le Qatar prépare une dernière ligne droite inattendue cet été !

OM

OM : encore une altercation à Marseille !

OM Mercato : Benatia relance El Khannouss et une option séduisante pour remplacer Rabiot !

OM Mercato : coups d’accélérateur pour l’avenir de Rowe et Rabiot !

OM Mercato : deux vedettes attendues pour faire oublier le fiasco Rabiot ?

OM : la date du retour de Facundo Medina a été fixée

OM : nouveau gros coup dur à Marseille, et ça concerne Amine Gouiri

OM Mercato : Jonathan Rowe en route pour son futur club !

ASSE

ASSE : Gautier Larsonneur a enflammé le vestiaire avant Rodez

ASSE : première mauvaise nouvelle avant Boulogne

ASSE : les Verts retrouveront leur atout numéro un à Boulogne

ASSE : avant Boulogne, Horneland annonce une pluie de bonnes nouvelles

ASSE Mercato : dernier rebondissement en vue pour Stassin et Davitashvili ?

ASSE Mercato : Eirik Horneland commente l’avenir de Benjamin Bouchouari

OL

OL Mercato : un transfert en urgence pour Malick Fofana !

OL – FC Metz : Fonseca a un doute sur Tolisso et désigne son gardien titulaire

FC Nantes

FC Nantes Mercato : énorme retournement de situation pour l’avenir d’Abline !

FC Nantes Mercato : Castro vise 3 recrues et prépare une surprise pour boucler l’été

FC Nantes Mercato : le coup bas de Castro à Centonze