OM : Véronique Rabiot avoue qu’elle ne voulait absolument pas de l’OM pour son fils !

Dans son entretien pour RTL, Véronique Rabiot a fait une grosse révélation sur l’arrivée de son fils à l’OM l’été dernier.

L’avenir d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille s’est brusquement assombri, et les tensions se cristallisent désormais entre la famille du joueur et la direction du club. Alors que Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont acté la mise à l’écart du milieu international français de 30 ans, la mère et agente du joueur, Véronique Rabiot, a vivement réagi au micro de RTL.

Au milieu de plusieurs déclarations fracassantes, elle est revenue sur les coulisses de l’arrivée inattendue de son fils sur la Canebière, expliquant que son choix initial n’était pas de rejoindre l’OM.

« On ne regrette jamais nos choix chez les Rabiot »

« Quand Adrien m’a dit qu’il voulait aller à l’OM et quand monsieur Benatia m’a appelé la première fois, je lui ai dit : « monsieur Benatia, si j’avais été toute seule, mon fils ne viendrait pas à l’OM ». Je ne suis pas d’accord avec cette décision, mais je ne suis pas le footballeur. Mon fils a été convaincu, il m’a convaincu. Au départ, je n’étais absolument pas pour. On ne regrette jamais nos choix chez les Rabiot, on assume tout ce qu’on fait. On ne crache pas dans la soupe. Adrien a été très heureux la saison dernière. »

À travers ces propos, Véronique Rabiot illustre bien la fracture grandissante entre le clan du joueur et l’état-major marseillais. Malgré ses réticences initiales, elle souligne que son fils avait trouvé un certain épanouissement à Marseille (10 buts et 6 passes décisives la saison dernière). Mais l’épisode actuel, marqué par une rupture ouverte, confirme qu’une page est en train de se tourner dans la relation entre Adrien Rabiot et l’OM.