RC Lens Mercato : accord entre Lens et Auxerre pour Lassine Sinayoko !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Véronique Rabiot avoue qu’elle ne voulait absolument pas de l’OM pour son fils !

OM : Véronique Rabiot avoue qu’elle ne voulait absolument pas de l&rsquo;OM pour son fils !
William Tertrin
21 août 2025

Dans son entretien pour RTL, Véronique Rabiot a fait une grosse révélation sur l’arrivée de son fils à l’OM l’été dernier.

L’avenir d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille s’est brusquement assombri, et les tensions se cristallisent désormais entre la famille du joueur et la direction du club. Alors que Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont acté la mise à l’écart du milieu international français de 30 ans, la mère et agente du joueur, Véronique Rabiot, a vivement réagi au micro de RTL.

Au milieu de plusieurs déclarations fracassantes, elle est revenue sur les coulisses de l’arrivée inattendue de son fils sur la Canebière, expliquant que son choix initial n’était pas de rejoindre l’OM.

« On ne regrette jamais nos choix chez les Rabiot »

« Quand Adrien m’a dit qu’il voulait aller à l’OM et quand monsieur Benatia m’a appelé la première fois, je lui ai dit : « monsieur Benatia, si j’avais été toute seule, mon fils ne viendrait pas à l’OM ». Je ne suis pas d’accord avec cette décision, mais je ne suis pas le footballeur. Mon fils a été convaincu, il m’a convaincu. Au départ, je n’étais absolument pas pour. On ne regrette jamais nos choix chez les Rabiot, on assume tout ce qu’on fait. On ne crache pas dans la soupe. Adrien a été très heureux la saison dernière. »

À travers ces propos, Véronique Rabiot illustre bien la fracture grandissante entre le clan du joueur et l’état-major marseillais. Malgré ses réticences initiales, elle souligne que son fils avait trouvé un certain épanouissement à Marseille (10 buts et 6 passes décisives la saison dernière). Mais l’épisode actuel, marqué par une rupture ouverte, confirme qu’une page est en train de se tourner dans la relation entre Adrien Rabiot et l’OM.

Ligue 1OM
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet