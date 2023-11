FC Nantes, Stade Rennais, LOSC - Mercato : une révélation de L2 les rend tous fous !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

L'info est signée Foot Mercato : le FC Nantes fait partie des clubs intéressés par le jeune attaquant de Bastia Facinet Conte. A 18 ans, le joueur a inscrit 5 buts depuis le début de la saison en L2.

Il avait fait des essais à Rennes et à Lille

Conte est arrivé à Bastia il y a un an alors qu'il avait effectué des essais à Lille et à Rennes, deux clubs qui s'intéresseraient à nouveau à lui, au même titre que les Canaris. Le Guinéen est sous contrat avec le club corse jusqu'en juin 2024. Un club allemand et un club autrichien seraient aussi sur les rangs.

⚡️⚽️ Les 5 buts cette saison de notre meilleur buteur, Facinet Conte : pic.twitter.com/or4wUaGEOB — SPORTING ATTUALITÀ (@scbattualita) October 23, 2023

