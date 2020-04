Stade Rennais – Mercato : enfin du répit dans le dossier Camavinga ?

true

En Espagne, il se murmure que le Real Madrid ne passerait pas à l’offensive au sujet du prodige du Stade Rennais, Eduardo Camavinga.

Tout et son contraire. Bienvenue dans le monde merveilleux du Mercato qui, coronavirus oblige, n’a pas encore débuté son grand cirque habituel. Au sujet d’Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Stade Rennais, c’est néanmoins déjà parti. Et sur des bases solides…

Ainsi, et il y a seulement quelques jours, le site espagnol OK Diario nous annonçait que le Real Madrid allait prochainement lancer son offensive au sujet du jeune prodige rennais. Mais ça, c’était avant. Car, semble-t-il, et toujours selon le même média, le coronavirus a changé la donne. Et le club madrilène aurait revu ses ambitions (financières) à la baisse, son unique priorité ayant pour nom Paul Pogba.

Demeurent les approches de différents clubs anglais. Qui, elles, agiteront nécessairement le quotidien du SRFC dans les prochaines semaines si elles se concrétisent.