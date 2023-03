Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : nouveau coup de théâtre pour Salah !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

L'agent de Mohamed Salah, Ramy Abbas, n'a pas tardé à réagir à cette information, démentant toute envie de départ de son joueur. "D'où tenez-vous cela si même Mohamed et moi n'en avons pas discuté ? S'il te plait dis nous", a lâché le représentant de l'ancien joueur de l'AS Roma. Reste à savoir si c'est de l'intox ou non de la part de l'agent de Mohamed Salah.

Nonsense. This was never discussed or thought about. Not qualifying to the Champions League hasn’t even crossed our minds. https://t.co/vamG8rOPvh