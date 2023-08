Arabie Saoudite : Cristiano Ronaldo qualifie Al-Nassr

Al-Nassr disputait sa demi-finale de Coupe arabe des clubs champions ce mercredi contre le club irakien d'Al-Shorta. Et les Saoudiens l'ont emporté (1-0), grâce à un but de Cristiano Ronaldo.

Le Portugais a transformé un penalty, son 3e but dans la compétition. En finale, Al-Nassr retrouvera samedi le vainqueur de la rencontre de ce soir entre Al-Hilal et Al Shabab.

