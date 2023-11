Ballon d'Or 2023 : zoom sur les 5 meilleurs footballeurs de l'année

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Chaque année, le Ballon d'Or compte parmi les événements footballistiques les plus attendus pour les joueurs et leurs supporters. Ce prestigieux prix célèbre l'excellence et couronne le meilleur joueur de la planète. Alors que le monde du football continue d'évoluer, de nouveaux talents émergent et des stars confirmées continuent de briller. Ce lundi 30 octobre 2023, le joueur argentin Lionel Messi a remporté son 8e trophée, suivi de près par Erling Haaland, Kylian Mbappé, Kevin de Bruyne et Rodri dans le classement des meilleurs joueurs de l'année. Retour sur le parcours de ces 5 joueurs d'exception.

Lionel Messi

Il est impossible d'évoquer les meilleurs joueurs de football de l'année, sans parler de Lionel Messi. En effet, le joueur argentin porte à huit le nombre de fois où il a remporté le Ballon d'Or. Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Messi a mené son pays à la victoire. Après 36 ans d'absence sur la plus haute marche du podium, l'Argentine remporte alors le troisième titre de son histoire. La pulga a également remporté le titre de champion de France, avec son ancienne équipe, le PSG. Désormais joueur de l'équipe américaine de l'Inter Miami, il semble ne pas avoir dit son dernier mot.

Erling Haaland

D'après les journalistes du site de paris sportif Betway, de nombreux supporters estimet qu'Erling Haaland aurait dû soulever le Ballon d'Or cette année. Parvenu à la deuxième place, le joueur norvégien ne cesse de faire des prouesses sur le terrain, notamment sous la tunique de Manchester City. Avec 56 buts marqués au cours de l'année, il est aussi lauréat du Trophée Gerd Muller et est tout de même considéré comme le meilleur buteur de la dernière saison européenne.

Kylian Mbappé

Classé à la troisième place du Ballon d'Or, Kylian Mbappé réalise le meilleur classement de sa carrière au palmarès du trophée. À 24 ans, il monte pour la première fois sur le podium. Pourtant l'attaquant du PSG ne cesse de montrer ses talents sur le terrain. Désigné comme deuxième buteur de la saison écoulée, il compte aussi parmi les joueurs vainqueurs de la Ligue 1. De plus, lors de la dernière Coupe du Monde, il est sacré meilleur buteur de la compétition, devançant ainsi Lionel Messi.

Kevin de Bruyne

Kevin de Bruyne était lui aussi pressenti au titre du Ballon d'Or 2023. Aux côtés de Manchester City, le joueur belge brille et son palmarès ne cesse d'augmenter. Pourtant, il est complètement passé à côté de la Coupe du Monde au Qatar. Loin d'être le génie talentueux qu'il a l'habitude d'être, il a vécu une complétion bien en deçà de ses capacités.

Rodri

C'est encore un joueur de Manchester City qui fait parler de lui. Après une saison fabuleuse, récompensée d'un triplé Ligue des Champions-Premier League-FA Cup, Rodri montre sa présence. Il s'implique autant défensivement qu'offensivement. De plus, il est l'auteur de nombreux buts. Malgré le fait qu'il soit l'un des meilleurs milieux de terrain défensifs du monde, il n'a pas eu la chance d'atteindre le podium du Ballon d'Or. L'année prochaine, qui sait ?

La cérémonie annuelle du Ballon d'Or est l'occasion de couronner les joueurs les plus exceptionnels de l'année, et une fois de plus, c'est Lionel Messi qui gravera son nom dans l'histoire en remportant ce précieux trophée. Néanmoins, il est important de noter que cette année a été marquée par une multitude de talents qui ont brillé sur les terrains du monde entier. L'avenir du football est prometteur, et il est captivant d'imaginer les exploits que nous réserve cette élite de joueurs dans les mois à venir. Ces athlètes d'exception continueront à nous émerveiller, à repousser les limites de l'excellence, et à façonner l'avenir du football de manière inoubliable.

