Cristiano Ronaldo devient équipementier pour l'anniversaire du jour qui a changé sa vie

Ce dimanche, le Sporting Portugal a dévoilé un troisième maillot des plus originaux. Il est noir avec des manches dorées, donc pas vraiment les couleurs des Lions vert et blanc. Ce qui est vraiment remarquable sur cette tunique, c'est le nom de son équipementier : CR7. Oui, c'est bien la marque de sport de Cristiano Ronaldo, formé au Sporting, qui s'est chargé du design et de la confection de ce maillot destiné à célébrer un anniversaire grandiose tant pour le club que pour le joueur.

Il y a 20 ans, le destin de CR7 changeait

En effet, il y a vingt ans pile, soit le 6 août 2003, le Sporting inaugurait le nouveau stade Alvalade, totalement reconstruit dans l'optique de l'Euro 2004. A cette occasion, le club de la capitale portugaise accueillait Manchester United. Ronaldo avait réalisé un festival, menant les siens à la victoire (3-1). Emerveillé, sir Alex Ferguson fit le forcing pour le recruter sur le champ. La suite fait partie de l'histoire. Une histoire à laquelle ce maillot fait un joli clin d'œil.

Recuperámos o melhor do dia 6 de Agosto de 2003 e o melhor do que é #MadeInSporting!



O Estádio José Alvalade completa 2️⃣0️⃣ anos e hoje apresentamos-te a nova pele de Leão, inspirada no equipamento utilizado em 2003 ✨



Já disponível 👉 https://t.co/1PJuZSQKZU pic.twitter.com/68WZo9TJHV — Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2023

