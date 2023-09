FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi et Griezmann de nouveau réunis ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Malgré l'approche du Paris Saint-Germain et une offre XXL reçue en provenance d'Arabie saoudite durant le mercato estival, Antoine Griezmann est resté à l'Atlético Madrid cet été. Mais l'international français ne devrait pas finir sa carrière chez les Colchoneros et pourrait la terminer en MLS.

Griezmann vers l'Inter Miami ?

Et pour cause, d'après le journaliste turc, Ekrem Konur, Antoine Griezmann, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'Atlético Madrid, serait sur les tablettes de l'Inter Miami, qui envisagerait sérieusement de le recruter l'été prochain. Des contacts existeraient même déjà entre entre la franchise de MLS et le joueur de 32 ans. À Miami, Antoine Griezmann pourrait retrouver ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba.

