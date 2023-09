PSG, FC Barcelone : bientôt papa, Neymar s’est fait griller avec deux nouvelles bimbos !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Neymar aime jouer avec le feu. Déjà infidèle et recadré publiquement par sa petite amie Bruna Biancardi ces derniers jours, l’attaquant brésilien aurait encore dépassé la ligne rouge. Selon Sport, le joueur de 31 ans aurait pris part à la « Bresh », une fête mondialement connue à laquelle les stars mondiales ont l’habitude de se donner rendez-vous pour brûler la vie par les deux bouts. Sur place, Neymar aurait ainsi été grillé avec deux bimbos avec « une attitude qui ne laisse aucune place au doute. »

3 règles fixées par Neymar et Bruna Biancardi

Les images relayées par le site brésilien LeoDias ont d’ailleurs déjà accumulé près de 2,5 millions de reproductions. Au Brésil, on n’est pas loin de penser que Neymar et Bruna entretiennent une « relation libre », ce qui atténuerait ce nouveau scandale à un mois de l’accouchement. L’ex crack du PSG pourrait ainsi avoir d’autres relations mais le couple aurait fixé trois règles à ne pas dépasser : être discret, utiliser des préservatifs et ne pas embrasser sur la bouche.

Neymar sendo flagrado de novo traindo a mulher Bruna Biancardi gravida na Espanha. pic.twitter.com/YOoPyF3wgN — Choquei do Barça (@choqueifcb) September 18, 2023

Podcast Men's Up Life