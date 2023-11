FC Barcelone : Joana Sanz raconte sa relation ambigüe avec Dani Alves

Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans rencontrée en boîte de nuit et en prison à Barcelone depuis le mois de janvier, Dani Alves attend désormais son procès avec le risque d’être incarcéré pour neuf ans en Espagne.

Si elle l’avait soutenu au départ, croyant en sa bonne foi, sa femme – la mannequin Joana Sanz – s’est ensuite éloigné de l’ancien joueur du PSG et du Barça après ses aveux confirmant à minima l’infidélité.

Pour la première fois depuis que l’affaire a éclaté, Joana Sanz a dit ce qu’elle avait sur le cœur dans un entretien à l’émission « De Viernes ». Si elle ne veut pas parler sur la « question judiciaire », la belle Espagnole est toujours engagée avec Dani Alves :

« Nous sommes toujours mariés, on a parlé de divorce mais il ne voulait pas me le donner. Nous n’allons pas divorcer pour le moment. Au début, c’est lui qui m’a dit qu’il ne me donnerait pas le divorce : j’allais divorcer. Comment qualifier notre relation aujourd’hui ? Même moi, je ne le sais pas. On continue à se parler au téléphone comme si de rien n’était, on se soutient. L’amour est là, peu importe que nous soyons mariés ou non.»