FC Barcelone : le Real Madrid a ruiné le dernier exploit historique de Messi 

Lionel Messi a brillé jeudi contre l’Osasuna Pampelune mais son exploit n’a pas permis au FC Barcelone de s’imposer (1-2). Pire, le Real Madrid a fini de ruiner sa soirée.

Le 34e titre national du Real Madrid a été entériné hier grâce à un doublé de Karim Benzema devant Villarreal (2-1), pendant que le FC Barcelone sombrait au Camp Nou devant l’Osasuna Pampelune. L’autre grosse information de la presse espagnole provient d’ailleurs directement de cette défaite. Lionel Messi, buteur lors de cette rencontre, a en effet poussé un coup de gueule dont il a désormais le secret.

« Ce match reflète notre année. Nous sommes une équipe très irrégulière, très faible, et qui ne rivalise pas dès que l’intensité est trop forte, a-t-il pesté au micro de beIN SPORTS. Le Real Madrid a fait son travail, il a gagné tous ses matches depuis la reprise de la Liga. Nous avons perdu beaucoup de points que nous n’aurions pas dû perdre. Il faut faire cette autocritique, nous, les joueurs, mais tout le monde. Le Real Madrid mérite ce titre, mais on n’a pas fait ce qu’il fallait pour gagner. Maintenant, il va falloir se regarder dans une glace. »

Messi, sixième à atteindre la barre des 700 buts

Messi, lui, avait pourtant fait son match en inscrivant le 23e but de sa saison en Liga et gardant deux unités d’avance sur Benzema (21) au classement du Pichichi. « La Pulga » a même réalisé un exploit passé inaperçu : devenir le sixième joueur de l’histoire à atteindre la barre des 700 buts chez les professionnels. Josef Bican (759 buts en 495 matches), Pelé (757 en 815), Romario (743 en 961), Cristiano Ronaldo (732 en 1009) et enfin Ferenc Puskas (706 en 718) l’ont devancé.