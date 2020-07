FC Barcelone : Arthur ouvre une nouvelle voie entre Messi et CR7

true

En rejoignant la Juventus, Arthur sera le premier brésilien de l’histoire à avoir évolué avec Messi, au FC Barcelone, et Cristiano Ronaldo.

Le FC Barcelone et la Juventus ont officialisé l’échange entre Arthur et Pjanic. Les Catalans empocheront 10M€ de plus dans l’affaire. Pas trop favorable à rejoindre le Piémont, Arthur s’est finalement décidé devant le peu de considération qu’il recevait au Barça.

Involontairement, l’ex joueur du FC Barcelone va effacer une anomalie. Comme l’annonce la presse ibérique, Arthur sera le premier joueur brésilien à avoir côtoyé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux génies n’avaient jamais partagé en commun un partenaire auriverde.

Ainsi, Arthur rejoint l’équipe des privilégiés qui ont pu jouer à côté des deux superstars. Au niveau des clubs, ils sont trois à avoir eu la chance de s’entraîner au quotidien avec les rivaux : Martín Cáceres (Barça – Juventus), Piqué (Barça – Manchester United) et Larsson (Barça – Manchester United). L’année prochaine, Arthur rejoindra la liste. Hormis, si Cristiano Ronaldo s’en va de la Juventus. À l’heure actuelle, cette hypothèse ne demeure pas à écarter.

Le cercle s’étend un peu si l’on prend en compte les sélections nationales. Cristiano Ronaldo a beaucoup joué avec des Argentins, quand Lionel Messi a aussi échangé des passes avec des Portugais sous les couleurs catalanes. Néanmoins, ils sont seulement neuf dans la liste. Il s’agit de Dybala et Higuaín (Argentine et Juventus), Di María, Gago (Argentine et Real Madrid), Tévez et Heinze (Argentine et Manchester United) et Semedo, André Gomes et Deco (Portugal et FC Barcelone).