FC Barcelone : Blanc est prêt à une concession pour rejoindre Messi

Sans poste d’entraîneur depuis son départ du PSG (2016), Laurent Blanc est prêt à accepter un contrat d’un an pour rejoindre le FC Barcelone.

Depuis son aventure au PSG (2013-2016), Laurent Blanc est sorti du milieu des entraîneurs. Désormais, le « Président », son surnom lors de sa carrière de joueur, met tous les atouts de son côté pour retrouver une place dans une cylindrée européenne. Le coach à la touillette a demandé à Jorge Mendes de lui trouver un point de chute. Le super-agent a proposé les services de l’ex-international français au… FC Barcelone !

Pour remplacer Quique Setién, sur le départ après une saison ratée, Blanc serait enclin à faire des compromis. Selon Sport, le natif d’Alès est prêt à accepter un contrat d’une seule saison. Ce contrat arrangerait bien les finances barcelonaises. Dans un an, les élections pour la présidence des pensionnaires du Camp Nou se dérouleront. Elles risquent de rebattre les cartes.

Blanc pourrait chauffer la place avant le retour de Xavi au FC Barcelone

Les postulants au trône du club Culé en 2021, Josep Bartomeu et Victor Font, son principal opposant, appuieront leur candidature avec un projet au long cours. Xavi Hernandez, qui a prolongé d’un an au Qatar, est un candidat naturel au poste. « Xavi sera la pierre angulaire de notre projet sportif pour les dix prochaines années », a promis Victor Font. Ce dernier souhaite également s’entourer à ses côtés de Puyol et Jordi Cruyff. En cas d’élection, Font virerait donc l’entraîneur en place pour introniser Xavi. Voici la raison pour laquelle la décision de Blanc fait bonne impression chez les dirigeants catalans.

Désireux de prendre part à un projet sportif séduisant, Blanc a repoussé beaucoup d’offres ces dernières années. Dernièrement le FC Valence a souhaité s’attacher ses services. Mais, l’ex-défenseur préfère, même pour un petit laps de temps, tenter sa chance en Catalogne. Un intermède qui pourrait s’annoncer aussi court que celui vécu au FC Barcelone lors de sa carrière de joueur (1996-1997).