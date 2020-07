FC Barcelone : Blanc futur coach de Messi ? Mendes sort de solides arguments

true

Quique Setién sur la corde raide, Mundo Deportivo explique que Laurent Blanc a été récemment proposé au FC Barcelone. Avec quelques arguments bien sentis.

L’année 2020 du FC Barcelone ressemble à une irrémédiable descente aux enfers. Depuis janvier, le club catalan accumule les casseroles, la dernière en date étant d’avoir laissé le titre au Real Madrid malgré une avance de deux points au sortir du confinement.

Quique Setién est forcément sur la sellette, lui dont le bilan est encore moins bon que celui d’Ernesto Valverde. Pour remplacer le Cantabre, plusieurs noms circulent, mais Mundo Deportivo annonce que Laurent Blanc a été proposé très récemment. Alors que l’ancien coach du PSG était cité du côté de Valence, Jorge Mendes a plaidé la cause du coach français auprès de Josep Maria Bartomeu avec quelques arguments qui pourraient faire mouche.

Un seul hic : Blanc n’est pas un coach de transition

« Les arguments qui plaident en faveur de Laurent Blanc sont qu’il a dirigé des équipes de premier plan telles que les Girondins de Bordeaux, l’équipe de France et le Paris Saint-Germain, même si depuis 2016 il n’a plus dirigé une seule équipe, assure Gabriel Sans, journaliste du Mundo Deportivo. On peut aussi parler de son passage au Camp Nou en tant que joueur durant la saison1996-1997. L’entraîneur d’Alès ne pourra cependant pas compter sur Jean-Louis Gasset, son adjoint et collaborateur principal lors des saisons précédentes. Seule problème, Laurent Blanc n’est pas un entraîneur de transition, il faudrait donc le recruter avec une deuxième année en fonction des résultats. »