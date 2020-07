FC Barcelone : la fracture entre Messi et Setién fait les gros titres en Espagne

true

L’éloignement entre Quique Setién et le vestiaire du FC Barcelone fait les gros titres de la presse espagnole de ce samedi. Lionel Messi serait particulièrement visé.

Lionel Messi a mis le feu aux poudres. Sitôt le 34e sacre domestique du Real Madrid entériné suite à sa victoire contre Villarreal (2-1), l’attaquant du FC Barcelone a poussé un coup de gueule mémorable. « Nous avons perdu beaucoup de points que nous n’aurions pas dû perdre. Il faut faire cette autocritique, nous, les joueurs, mais tout le monde, a pesté Messi. Le Real Madrid mérite ce titre, mais on n’a pas fait ce qu’il fallait pour gagner. Maintenant, il va falloir se regarder dans une glace. »

La principale cible des paroles de Messi se nomme Quique Setién. L’entraîneur du Barça est considéré comme trop fébrile pour gérer une équipe d’une telle ampleur. Ce samerdi, toute la presse espagnole fait ses gros titres sur son avenir. Après avoir rencontré Josep Maria Bartomeu vendredi, Setién devrait rester en poste jusqu’en fin de saison, avec un sacre en Ligue des champions en ligne de mire. Un échec lui serait fatal.

La sentence de Messi

Aussi, les quotidiens madrilènes insistent sur la cassure avec son vestiaire. Pour AS, les mots de Messi lui ont infligé une sentence publique qui lui sera difficile à digérer. « Une partie de la direction ne veut plus de lui sur le banc contre le Napoli », expliquent même nos confrères, pour qui le divorce entre Setién et une grande partie du vestiaire blaugrana est d’ores et déjà consommée. Du côté catalan, SPORT et Mundo Deportivo ne disent pas autre chose mais tentent de donner les raisons à cette fracture. Et elles sont multiples…