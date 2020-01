FC Barcelone, Juventus – Mercato : Rakitic ne devrait pas quitter Messi pour rejoindre CR7

Ciblé par le PSG l’été dernier, Ivan Rakitic, très apprécié de Leonardo, l’est également de Lionel Messi au FC Barcelone, et de la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Selon ‘La Repubblica’, la Vieille Dame a proposé au Barça un échange entre le Croate et Federico Bernardeschi, l’international italien (25 ans). L’opération aurait été validée par Maurizio Sarri, qui verrait d’un bon œil l’arrivée de Rakitic.

When the team you now manage nets its first goal. @QSetien#BarçaGranada pic.twitter.com/Aq9KfdR34F

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 19 janvier 2020