FC Barcelone, Juventus, PSG : les salaires de Messi, Ronaldo et Neymar révélés

Dans son dernier numéro à paraître, France Football révèle les salaires des plus grandes stars du ballon rond. Dont ceux de Messi, Ronaldo et Neymar.

Ce sera dans les kiosques dans quelques heures. Et devrait, fort logiquement, intéresser les amoureux du ballon rond, pressés de connaître les émoluments des plus grandes stars du ballon rond. Notamment ceux de Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) ou encore Neymar (PSG).

L’hebdomadaire France Football a donc voulu donner la photographie la plus complète possible des salaires des stars. Et, que l’on se rassure, ça va bien pour eux. Ainsi, la Pulga, Lionel Messi, et sont comptabilisés les revenus liés aux sponsors, toucherait pas moins de 131 millions d’euros par saison. Devançant du même coup Cristiano Ronaldo, avec 118 millions d’euros.

Neymar sur le podium

Sur le podium, pas de Kylian Mbappé, mais Neymar, le Brésilien touchant lui annuellement la bagatelle de 95 millions d’euros.