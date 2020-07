FC Barcelone : la folle statistique de Lionel Messi

Depuis 2004, le FC Barcelone vit une romance avec Lionel Messi (33 ans). Avec la génération dorée du FCB (Puyol, Iniesta, Xavi…), l’Argentin a contribué à marquer l’histoire du Barça aussi bien au niveau des titres que par son apport footballistique.

Hier, Luis Suarez a délivré les siens du piège tendu dans le derby par l’Espanyol (1-0). Seul et unique buteur, l’Uruguayen a marqué le 9001e but de l’histoire des Blaugranas.

Forcément, depuis son arrivée dans l’équipe professionnelle, Lionel Messi a grandement contribué à faire exploser le compteur de buts. Mais, une statistique impressionnante démontre l’apport démentiel du sextuple Ballon d’Or.

En 726 rencontres joués avec la tunique du Barça, Lionel Messi a inscrit 630 buts et délivré 274 passes décisives. Si l’on fait l’addition des deux paramètres, le natif de Rosario est impliqué sur 904 buts.

En 16 ans de carrière, Messi a réalisé la prouesse d’avoir participé à environ 10% des buts inscrits dans l’histoire du FC Barcelone, club qui fêtera ses 121 ans d’histoire le 9 novembre 2020. Une statistique qui assoit un peu plus Messi comme le plus grand joueur de l’histoire du Barça.

📊 — Barça have scored 9000 goals in their history. Messi has been involved in 904 of them.

That’s approximately 10% of all the goals the club has ever scored. pic.twitter.com/48NlAbcFNY

— Barça Universal (@BarcaUniversal) July 6, 2020