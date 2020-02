FC Barcelone : la presse espagnole se déchaîne sur Umtiti

false

Avec trois passes décisives de Lionel Messi, le FC Barcelone s’est imposé au Betis Séville (3-2) hier soir. Un match où Nabil Fekir, buteur puis expulsé, a vécu une soirée contrastée, tout comme l’autre ancien de l’OL, Samuel Umtiti.

Comme le souligne Foot Mercato, le champion du monde en montré du doigt par l’ensemble de la presse espagnole, catalane en particulier. « Lourd. Aligné axe droit, le Français a subi une pression asphyxiante. Il a eu du mal à ressortir proprement le ballon et a souffert lorsque le Barça attaquait. Trop tendre sur le but de Fekir, on l’a vu lourd et lent. Un manque de forme alarmant », écrit Sport, qui lui donne un 3/10 et estime que « Umtiti est l’ombre du défenseur qui se proclamait champion du monde et a gagné une prolongation de contrat avec le FC Barcelone ».

Selon Marca, il ne peut pas être titulaire

Mundo Deportivo déplore également la passivité du défenseur et ses nombreuses passes en retrait pour son gardien. El Pais le trouve « hors de forme » et Marca n’est pas en reste : « Umtiti ne peut pas être titulaire. Même si on nous dit qu’il va mieux, qu’il sait relancer et tout, le Français n’a pas le genou pour être titulaire dans la défense azulgrana ».