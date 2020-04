FC Barcelone : la purge de Bartomeu a débuté, y compris au tribunal…

true

La révolution menée par Josep Maria Bartomeu au sein du FC Barcelone est en marche. Une action pénale est également lancée contre Emili Roussaud.

Le FC Barcelone demeure au coeur de l’actualité. Et ce n’est pas l’épidémie du coronavirus qui aura changé la donne. Comme vous le savez, sans doute, le président Josep Maria Bartomeu a entamé, depuis plusieurs jours, une véritable purge au sein de la direction du club catalan. Le « Barçagate » pas vraiment digéré, il a écarté du pouvoir ceux en qui il n’avait pas, ou plus, confiance et a placé des hommes à lui.

À l’issue d’un comité d’administration, tenu par vidéo-conférence hier soir, Jordi Moix a ainsi été nommé vice-président économique, Pau Vilanova, vice-président institutionnel, et David Bellver, enfin, a été promu au poste de trésorier du club. Javier Bordas devient le nouveau manager de l’équipe première, Xavier Vilajoana, lui, s’occupera de la réserve.

Action pénale contre Emili Roussaud

Par ailleurs, et ce n’est pas le moins important, Bartomeu et le FC Barcelone ont également lancé une action pénale contre Emili Rousaud, ancien vice-président, qui, la semaine dernière, accusait certains membres du club de corruption. Des« accusations graves et infondées », selon un communiqué publié hier dans la soirée.