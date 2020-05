FC Barcelone : la révélation Mercato très surprenante signée AS

false

Selon une information du quotidien AS, le FC Barcelone est bien décidé à faire confiance à son jeune défenseur, Ronald Araujo.

Si certains supporters du FC Barcelone se montraient déjà déçus par le Mercato de leur club préféré, il est préférable qu’il une lisent pas, ce jour, le quotidien AS. En effet, et selon ce dernier, le club catalan va, dans les prochaines semaines, se passer d’un renfort de poids en défense. Préférant consacrer l’intégralité de son budget à la venue, éventuelle, de l’attaquant argentin, Lautaro Martinez.

Encore plus surprenant, et toujours selon le média, le Barça aurait décidé de faire confiance et même de promouvoir dans les prochaines semaines, Ronald Araujo. Ce joueur de 21 ans qui, ne l’oublions pas, s’est distingué lors de son unique apparition au Camp Nou avec un carton rouge récolté face au FC Séville après…14 minutes de jeu !

Araujo serait donc intégré à l’équipe première et susceptible de concurrencer les trois autres joueurs alignés par Quique Setién.