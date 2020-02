FC Barcelone : Lionel Messi, Braithwaite… Les réponses claires de Quique Setién

true

Entre l’arrivée surprise de Martin Braithwaite, les tensions interne au FC Barcelone et les déclarations de Lionel Messi sur la Ligue des champions, Quique Setién était attendu au tournant ce vendredi. Le coach espagnol ne s’est pas défilé. Morceaux choisis.

Pas touché par les problèmes internes

« Je comprends que vous pouvez penser que ce sont des choses qui nous affectent, mais nous essayons que cela n’influence pas l’équipe et je peux vous assurer que cela ne l’influence pas. Nous nous concentrons sur notre objectif qui est de gagner des matchs et que nos fans soient heureux. Le reste nous affecte peu. »

En désaccord avec Messi sur la Ligue des champions

« Il y a certaines choses avec lesquelles je suis d’accord et d’autres non. Il est vrai qu’en Ligue des Champions il n’y a pas de marge d’erreur et que nous devons nous améliorer. Mais je pense que nous progressons et atteignons un niveau qui nous permettra de rivaliser avec toutes les équipes, »

Braithwaite bientôt titulaire ?

« Je suis sûr que dans quelques matchs, nous le verrons titulaire, peut-être que maintenant c’est un peu tôt. Il est en bonne forme, mais il y a des concepts qu’il faut encore lui expliquer. Nous sommes sûrs qu’il va beaucoup nous aider. C’est un joueur que nous suivions. Ce n’est pas seulement un bon footballeur, sa tête marche également très bien ».