FC Barcelone – Mercato : accord total pour le transfert de Braithwaite !

Martin Braithwaite, l’ancien joueur des Girondins et du Toulouse FC, va bien rejoindre le FC Barcelone en tant que joker médical.

Dans un entretien à « Catalunya Radio », le président de Leganes Felipe Moreno confirmait l’imminence d’une attaque du FC Barcelone sur la clause libératoire de Martin Braithwaite (18 M€) : « Le Barça nous a informé qu’il envisageait de signer Braithwaite parmi d’autres options. Nous sommes très inquiets. Le maintien en Liga serait difficile pour nous ».

🚨 #NoticiaSPORT 🚨 | #FCB 🔵🔴

El Barça pagará la cláusula de rescisión de 18 millones de Braithwaitehttps://t.co/EAVo5ocGB5 — Diario SPORT (@sport) February 19, 2020

L‘agent du Scandinave Ali Dursun était arrivé hier soir à la Ciutat Esportiva Joan Gamper pour amorcer les discussions contractuelles et selon Sport, un accord a été trouvé. Le quotidien catalan affirme que le Danois va s’engager jusqu’au 30 juin 2023. Son profil d’attaquant polyvalent a été validé par Quique Setién et l’accord est total entre toutes les parties. L’officialisation ne devrait donc plus tarder.