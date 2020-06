FC Barcelone – Mercato : Dani Alves a offert à nouveau partenaire à Cristiano Ronaldo

Le FC Barcelone devrait bientôt officialiser l’arrivée de Miralem Pjanic. L’ancien de l’OL devrait être échangé contre Arthur Melo qui ferait le chemin inverse en direction de la Juventus. Pourtant, l’international brésilien a longtemps été réticent à rejoindre les Turinois.

Grâce à cette échange, le FC Barcelone et la Juventus vont pouvoir équilibrer leur compte. Les rumeurs évoquent une vente de 80M€ d’Arthur, contre 70M€ celle de Pjanic. Ainsi, les deux clubs vont se donner une meilleure assise financière pour débloquer des dossiers dans ce mercato. Alors, comment expliquer le soudain changement d’attitude d’Arthur Melo qui souhaitait s’imposer au FC Barcelone ? Ces derniers jours, l’international auriverde avait publiquement dit qu’il désirait rester en Catalogne.

La radio espagnole RAC1 a dévoilé un élément important pour expliquer la finalité de la manoeuvre. Selon le media, Dani Alves (37 ans) serait intervenu pour convaincre son compatriote de partir à la Juventus Turin. L’ancien du FC Barcelone (2008-2016) et du club italien (2016-2017) a parlé en bien du club turinois au joueur formé à Gremio (D1 brésilienne).

Ce discours a eu pour effet de rassurer Arthur Melo. Devant les nombreuses critiques subies, le Brésilien s’est finalement résolu à aller voir ailleurs. Ainsi, son accord a débloqué l’entièreté de l’affaire. Depuis des semaines, l’entourage de Miralem Pjanic clame son envie de rejoindre la Catalogne. Les deux clubs accordés, les deux joueurs heureux de changer d’air, le deal entre le FC Barcelone et la Juventus Turin a tout d’une ristourne gagnant-gagnant.

Arthur has accepted Juventus bid! He’s going to join Juventus on a swap deal – Miralem Pjanic (+ €10M) to Barcelona as part of the agreement. Last details to be resolved and then here we go! 🔴 #Juventus #Barcelona #FCB #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2020